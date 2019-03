Trödel Neue Besitzer für alte Schätze Der Flohmarkt der Straubinger Lions lockt jedes Jahr tausende Besucher an. Die Erlöse kommen gemeinnützigen Projekten zugute.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Die rund 230 ehrenamtlichen Verkäufer sind jedes Jahr hoch motiviert. Foto: Melanie Bäumel-Schachtner

Straubing.Auf Biertischen lagern sie, die alten Schätze. Glas, Keramik und Porzellan, Klamotten, Schuhe, Handtaschen und Schmuck sind ebenso zu haben wie alte Lampen, ausrangierte Golfsachen, Elektrogeräte, Bücher, Krückstöcke, Ölschinken und Körbe. Am Wochenende haben die Straubinger Lions wieder zu ihrem Trödelmarkt geladen, und der ist inzwischen über die Grenzen der Gäubodenstadt hinaus bekannt. Er lockt jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Auch heuer werden am Ende wieder 25 000 Euro eingenommen, um gemeinnützige Projekte in der Region zu fördern.

In der riesigen Straubinger Messehalle herrscht am Samstagmorgen um 9 Uhr die Ruhe vor dem Sturm. Die Tische mit den Waren sind aufgebaut, der rosa Keramikelefant wartetet neben der Schale aus dem Elsass ebenso auf seinen neuen Besitzer wie die Schreibtischlampe und der Toaster. Verkäufer Peter Ries nimmt seinen Stand noch einmal ins Visier. Der langjährige Stadtrat ist jedes Jahr dabei, stellt sich zwei Tage lang in den Dienst der guten Sachen und verhökert, was das Zeug hält. „Ich habe eine ganz eigene Strategie“, sagt er schmunzelnd. „Wenn die Leute eine Kaffeemaschine kaufen, dann sage ich ihnen, dazu brauchen sie noch einen Toaster, und dazu natürlich ein Radio zum Musikhören in der Küche und dazu passende Kaffeetassen. Man muss das Geschäft am Laufen halten.“

Viele sind jedes Jahr dabei

Peter Ries ist einer der rund 230 ehrenamtlichen Helfer, die die Trödelwaren nicht nur aufbauen, sondern dann auch noch zwei Tage lang verkaufen. Regie führen hier Lions-Club-Chef Dr. Karsten Ortlepp und Flohmarktbeauftragter Dr. Florian Herpich. „Die meisten Helfer sind jedes Jahr dabei und kommen immer wieder“, sind sich die Verantwortlichen einig. Einer davon ist auch Holger Frischhut, ebenfalls Stadtrat und seit Jahren mit Feuereifer bei der Sache. Gerade sortiert er noch Devotionalien und legt ein kleines Kreuz zu den anderen, auch eine Marienfigur setzt er noch in Szene.

Rückblick Idee: Seit 1975 veranstaltet der Lions Club Straubing den überregional bekannten Trödelmarkt.

Helfer: 150 freiwillige Lions-Helfer sammeln die gespendeten Artikel ein, die dann für den guten Zweck verkauft werden. Wertvolle Sachen werden versteigert.

Verkaufsort: Der Trödelmarkt findet seit 2007 im März in der neuen Messehalle neben der Joseph-von-Fraunhofer-Halle statt.

Die ganzen Trödelsachen kommen von Bürgern, die an drei Tagen vor dem Trödelmarkt ihre nicht mehr benötigten Sachen anliefern und sie den Lions überlassen. Viele Sachen aus Haushaltsauflösungen, aber auch Dinge, die daheim vor sich hin stauben und nicht mehr gebraucht werden oder Geschenke, die kein Volltreffer waren. Die wertvollsten Stücke werden am Sonntag bei einer Versteigerung unter den Hammer gebracht und spülen noch einmal weiteres Geld in die Kassen.

Prominenz am Trödelmarkt

Zur Eröffnung ist die Straubinger Politprominenz gekommen, während ihrer Grußworte ist es in der Halle mucksmäuschenstill. Doch draußen summt es wie in einem Bienenstock, denn schon frühmorgens sind die ersten Trödelmarktfans gekommen, um ganz nahe am Eingang zu stehen und sich sofort auf die Objekte ihrer Begierde stürzen zu können. Über den Lautsprecher ertönt „Conquest of Paradise“. Dann springt der Zeiger auf 9.30 Uhr und die Türen öffnen sich. Die Menschen strömen herein wie im Schlussverkauf. Manche rennen hastig und drücken ihre Tragetaschen an sich, andere gehen zielgerichtet zu den Ständen, die sie interessieren, denn die Raumordnung ist seit Jahren gleich.

Frühjahrsputz bringt Ware

Gesucht wird nach günstiger Kleidung oder Sammelobjekten. Eine Dame lässt sich einen Kronleuchter aus der Befestigung hieven und klemmt ihn sich, handelseinig geworden, unter den Arm. Der Trödelmarkt fand heuer zum 44. Mal statt. Los gingen die Arbeiten bereits am Mittwoch: Morgens fuhren zwei 40 Tonner-Lkws auf den Hof und brachten das Zubehör wie die Tische und Bänke und die Kühlschränke. „Heuer war das Wetter recht gut, so dass wir sehr viele schöne Sachen von den Leuten bekommen haben – die machen dann nämlich ordentlich Frühjahrsputz, wenn die Sonne scheint.“ Unterstützung kommt auch vom Partner-Lions-Club aus Romans, der Käse, Pasteten, Hefezöpfe und Wein verkauft. Das passende Weinglas gibt es gleich beim Stand nebenan.

