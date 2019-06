Unwetter Neue Gewitter ziehen auf Nach dem schweren Sturm in der Nacht auf Dienstag ist die Unwettergefahr nicht gebannt. Der Wetterdienst warnt vor Gewittern.

In München tobte das Gewitter in der Nacht auf Dienstag besonders stark. Foto: Hörhager/dpa

Bayern.Nach den schweren Unwettern in der Nacht auf Dienstag, die vor allem im südlichen Landkreis Regensburg für Schäden und umgefallene Bäume sorgten, ist die Gewittergefahr noch nicht gebannt. Am Dienstagabend warnte der Deutsche Wetterdienst in einer Vorabinformation für Dienstagabend erneut vor drohenden Stürmen in Ostbayern, insbesondere in den Landkreisen Kelheim, Neumarkt, Schwandorf und Regensburg.

„Örtlich kann es Blitzschlag geben. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, heißt es in der Unwetterwarnung. Während des Platzregens seien außerdem kurzzeitige Verkehrsbehinderungen möglich.

Besonders heftig hatten die Gewitter in der Nacht auf Dienstag den Großraum München getroffen. In mehreren Orten seien Autoscheiben und Dachfenster durch Hagelkörner bis zu sechs Zentimeter Durchmesser zu Bruch gegangen, sagten Sprecher von Polizei und Feuerwehr.

