Anzeige

Wetter Neue Gewitter ziehen über Ostbayern auf Der Wetterdienst kündigt zum Wochenstart die nächsten Unwetter an. Diese Regionen sind voraussichtlich betroffen.

Merken

Mail an die Redaktion Der DWD sagt die nächsten Unwetter voraus. Foto: Kent Porter/picture alliance/dpa

München.Der Wetterdienst kündigte für den Wochenstart in Bayern wieder ungemütliches Wetter an. In Cham und Umgebung, Neumarkt in der Oberpfalz und in Stadt und Landkreis Schwandorf besteht am Montag Nachmittag zunehmende Gefahr unwetterartiger Gewitter, meldet der Deutsche Wetterdienst. Dabei wird es lokal extrem heftigen Starkregen von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter geben. Weitere Begleiterscheinungen sind Hagelansammlungen oder Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde.

Die Meteorologen erwarten von Franken bis in den Süden Bayerns teils kräftige Schauer und Gewitter. In der Region von Niederbayern bis in den Chiemgau bleibt es dagegen trocken. Im Osten des Landes scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 25 Grad.

Weitere Gewitter angekündigt

Auch in den kommenden Tagen bleibt der Himmel grau: Die Wetterexperten rechnen am Dienstag und Mittwoch wieder mit Wolken, Starkregen und Gewitter.

In den vergangenen Tagen waren die Feuerwehren in einigen Regionen im Dauereinsatz. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor „extremen Gewittern“ in Teilen Bayerns gewarnt. Vom Main bis zu den Alpen wurden in vielen Orten Keller und Straßen überflutet, Blitze richteten Schäden an.

Gewitter-Bilanz zum Wochenende

Starkregen und Gewitter haben in Bayern für etliche Einsätze der Polizei gesorgt. Im Landkreis Regensburg wurde Bad Abbach zum Unwetter-„Hotspot“. Vor allem den Ortsteil Peising trafen Starkregen und Schlammmassen schwer. Einzelne Häuser sind unbewohnbar.

Im Landkreis Dillingen musste an einigen Häusern der Strom wegen gefluteten Kellern abgesperrt werden, weitere Straßen mussten komplett gesperrt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Wasser stand an einigen Straßen bis zu 40 Zentimeter hoch, zahlreiche Kennzeichen waren verloren gegangen. Auch in den Land- und Stadtkreisen Augsburg, Neumarkt (Oberpfalz) und Amberg-Sulzbach kam es zu Überschwemmungen, wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern mitteilte. (dpa/sw)