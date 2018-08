Fussball

Neue Hoeneß-Kritik an DFB: „Daddeln“ Mitschuld an WM-Aus

Eineinhalb Wochen nach der Kritik an Mesut Özil hat sich Uli Hoeneß zu seinen scharfen Worten geäußert und vor allem das Krisenmanagement des Deutschen Fußball-Bundes bemängelt. Der Präsident des FC Bayern hatte dem zurückgetretenen Nationalspieler in der vorigen Woche vorgeworfen, „seit Jahren einen Dreck gespielt“ und bei der enttäuschenden WM eine „Mist-Leistung“ gebracht zu haben. Das sei seine private Meinung gewesen, und die werde er nicht ändern, sagte Hoeneß am Donnerstagabend bei einer Wahlveranstaltung der CSU in Bad Wiessee am Tegernsee, aus der die „Bild“-Zeitung zitierte.