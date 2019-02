Website Neue Homepage für den Bezirk Oberpfalz Bezirkstagspräsident Löffler hat auf dem Tablet das neue Online-Angebot der Oberpfalz freigeschaltet.

Merken

Mail an die Redaktion Bezirkstagspräsident Franz Löffler zeigt die neue Homepage des Bezirks Oberpfalz. Foto: Schuhbauer

Regensburg.Der Bezirk Oberpfalz hat eine neue Website. Bezirkstagspräsident Franz Löffler hat das neue Online-Angebot über ein Tablet freigeschaltet, teilte die Regierung der Oberpfalz mit. „Die neue Homepage des Bezirks verwirklicht den Servicegedanken für den Bürger,“ stellte Löffler heraus. Unter www.bezirk-oberpfalz.de ist ab sofort ein schneller Zugang zu allen Angeboten und Leistungsbereichen des Bezirks eingerichtet.

Die „Schnell gefunden“-Leiste bietet den direkten Zugang zu Ansprechpartnern und Antragsformularen für die Leistungen des Bezirks Oberpfalz. Wer zum Beispiel den richtigen Ansprechpartner im Bereich „Teilhabe am Arbeitsleben“ suche, werde in der Themenübersicht auf der Ansprechpartnerseite der Sozialverwaltung schnell fündig, so in der Mitteilung des Bezirks.

Investitionen in Barrierefreiheit

Rund 40 Seiten informieren zu sozialen Hilfen für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung. Auf 35 Seiten stellt sich der Bereich Heimatpflege, Kultur und Bildung vor. Von der Denkmalpflege bis zum „Kindersingen“ wird die breite Palette der Kulturarbeit übersichtlich erläutert. Der Nutzer findet dort auch alle Förderanträge. Die Pressemeldungen und Veranstaltungen des Bezirks sind mit der neuen Homepage auch bei Facebook und Instagram präsent.

Zusätzlich gibt es Informationen in „leichter Sprache“. „Wir werden in die Barrierefreiheit unserer Informationsmedien weiter investieren“, machte Löffler klar. Ein Film in Gebärdensprache sei in Planung, und auch das Informationsmaterial des Bezirks werde bei Neuauflagen barrierefrei gestaltet und online abrufbar sein.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.