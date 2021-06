Anzeige

Soziales Neue Hotline für psychische Notlagen Wer nicht mehr weiter weiß, bekommt rund um die Uhr Hilfe. „Krisen richten sich nicht nach der Uhrzeit“, sagt Franz Löffler.

Mail an die Redaktion Wenn sich im Leben scheinbar alles im Kreis dreht, kann auch psychologische Hilfe gefragt sein. In Ostbayern ist für akute Krisensituationen jetzt rund um die Uhr ein Notfallteam im Einsatz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Regensburg.Ab Donnerstag sind die Krisendienste Bayern rund um die Uhr unter der kostenlosen Nummer 0800 655 3000 erreichbar. Gesundheitsminister Klaus Holetschek spricht von einem „Meilenstein bei der Unterstützung von Menschen in psychischen Notlagen“. Der Bezirkstagspräsident und Chamer Landrat, Franz Löffler, formuliert es so: „Krisen richten sich nicht nach der Uhrzeit.“ Das Angebot schließt eine Versorgungslücke, die gerade in der Nacht und an den Wochenenden klaffte. Betroffene und auch ihre Angehörigen, wussten oft nicht, an wen sie sich in akuten Krisen wenden sollten.

Die Hotline hatte längeren Vorlauf. Die Organisation des flächendeckenden Netzes stellte sich als kompliziert heraus. Im Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, das im August 2018 in Kraft trat, war deshalb festgelegt, dass die Bezirke die Krisennummer bis 1. Juli 2021 an den Start bringen müssen. Löffler freut sich, dass das Projekt pünktlich umgesetzt wird.

Die Krisendienste hatten nach seinen Worten in den vergangenen Monaten ihr Angebot schrittweise aufgestockt. Damit die Hotline auch in der Nacht besetzt ist, werden Regierungsbezirke teilweise miteinander kooperieren. So haben sich etwa die Oberpfalz, Oberfranken und Mittelfranken verknüpft, ebenso Unterfranken und Schwaben. Niederbayern und Oberbayern gehen alleine an den Start.

Löffler betont, dass die Pandemie bei vielen Menschen den Leidensdruck erhöht habe. Die Corona-Krise mit ihren vielen Einschränkungen löse „bei vielen Menschen Ängste und Unsicherheiten aus“. Deshalb sei es umso wichtiger, „dass Menschen in psychischen Krisen zu jeder Tages- und Nachtzeit die Unterstützung erhalten, die sie in dem jeweiligen Moment brauchen“.

Wer bei der Hotline anruft, erreicht eine Leitstelle der Krisendienste Bayern, die mit Fachleuten für psychische Notfälle besetzt ist. Sie bieten zunächst ein Gespräch, um die Situation zu entschärfen, zeigen aber auch weitere Optionen in Praxen oder Kliniken auf. In besonders dringenden Fällen kommen mobile Teams zum Einsatz, die Hilfesuchende sofort vor Ort aufsuchen. (is)