Tourismus

Neue Jennerbahn geht an den Start

Mit einer festlichen ersten Fahrt nimmt die neue Jennerbahn heute um 11.00 Uhr ihren Betrieb bis zur Mittelstation auf. An der Jungfernfahrt werden unter anderem der Vorstand der Berchtesgadener Bergbahn, Michael Emberger, Betriebsleiter Wilfried Däuber und der Bürgermeister von Schönau am Königssee, Rasp Hannes, teilnehmen. Die ersten Fahrgäste können am Samstag in den neuen Gondeln bis auf rund 1200 Meter Höhe schweben. Die zweite Etappe bis zur Bergstation auf rund 1800 Metern soll im nächsten Sommer eröffnen.