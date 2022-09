Berufswahl Neue Kampagne soll Menschen für Pflege begeistern

Mit einer neuen Werbekampagne sollen in Bayern mehr Menschen für einen Pflegeberuf begeistert werden. „Unter dem Motto „Neue Pflege - Eine Ausbildung. Mehr Möglichkeiten.“ zeigt unsere Kampagne, wie herausfordernd, aber auch abwechslungsreich und spannend der Pflegeberuf ist“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch bei der Auftaktveranstaltung in München. Er verwies darauf, dass die Ausbildungsgänge Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 2020 zur generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt wurden.

dpa