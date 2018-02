Kulturpolitik Neue Kulturchefin des Bezirks Oberbayern will Heimat stärken Mit einem aufgewerteten Kulturbereich und einer neuen Leiterin an dessen Spitze will der Bezirk Oberbayern Brauchtum und Heimatverbundenheit noch stärker fördern. Die „Verinselung von Lebenswelten“ nehme zu, sagte die neue Kulturchefin Elisabeth Tworek, die sich am Mittwoch in München vorstellte. Der Heimatbegriff habe sich grundlegend gewandelt. „Noch im 19. Jahrhundert war Heimat für die meisten Menschen der Platz, wo man hineingeboren wurde: der eigene Hof, das Dorf. Das hat sich angesichts der hohen Mobilität in der heutigen Welt gründlich geändert.“

Mail an die Redaktion Die neue Kulturchefin in Oberbayern, Elisabeth Tworek. Foto: Peter Bechmann/Bezirk Oberbayern

München.Tworek hatte zuvor die Monacensia in München geleitet. Nun betreut sie neben Schulen des Bezirks Einrichtungen wie das Freilichtmuseum Glentleiten, das Deutsche Hopfenmuseum Wolnzach, das Trachten-Informationszentrum in Benediktbeuern und das Volksmusikarchiv in Bruckmühl.

Heimat könne auch Sprache, Literatur, Musik, Kunst und der Sportverein sein, sagte Tworek. Sie warnte aber: „Schwierig wird es, wenn Heimat ideologisch missbraucht wird.“

Der Bezirk Oberbayern gibt jährlich rund 35 Millionen Euro für den Bereich Kultur und Bildung aus, erstmals bilden beide Themen einen eigenen Bereich. „Wir wollen damit das Profil von Kultur, Bildung und Heimatpflege schärfen“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU). Bisher waren Psychiatrie, Kultur, Bildung und das Baureferat zusammengefasst.