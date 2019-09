Verkehr Neue Lokführer werden fit gemacht Der Länderbahn fehlt es an Personal. Jetzt bildet das Unternehmen Quereinsteiger an einer eigenen Schule aus.

von Lorenz Nix

Ein zukünftiger Lokführer übt im mobilen Trainingssimulator.

Schwandorf.Den Bahnbetreibern in Deutschland fehlt es an Personal. In der Region bekommen das viele Fahrgäste besonders zu spüren. Die Oberpfalzbahn verkehrt beispielsweise nur noch im Rahmen eines Notfallfahrplans.

Die Länderbahn GmbH, die die Oberpfalzbahn betreibt, steht deswegen seit längerem in der Kritik. Jetzt kämpft sie mit einer eigenen Eisenbahnschule gegen den Personalmangel an und hat in Schwandorf ihre Qualifizierungsoffensive für Lokführer, Kundenbetreuer und Zugführer vorgestellt. Mehr als 70 künftige Mitarbeiter befinden sich an den Standorten Neumark im Vogtland in Sachsen und nun auch in Schwandorf in der Aus- und Weiterbildung.

Vom Bäcker zum Lokführer



Vor allem Quereinsteiger versucht das Unternehmen für den Beruf zu begeistern. Uwe Schaller ist einer von ihnen. Nach 29 Jahren hat der gelernte Bäckermeister seine eigene Bäckerei im Vogtland geschlossen und macht nun eine Umschulung zum Triebfahrzeugführer. Die Entscheidung dazu ist dem 56-Jährigen zwar nicht leichtgefallen, wie er schildert. Da er aber bis jetzt keinen Nachfolger für seine Bäckerei gefunden habe, beschloss er, diesen ungewöhnlichen Schritt zu gehen und sich nach einer anderen, vor allem sicheren beruflichen Perspektive umzusehen. Dann sei er auf ein Stellengesuch der Länderbahn gestoßen. „Ich habe Züge schon immer interessant gefunden. Der Hauptgrund war aber eigentlich, dass auch ausdrücklich Leute über 50 gesucht wurden“, sagt Schaller. Er freue sich auf die Weiterbildung: „Ich bin jetzt mittlerweile richtig heiß drauf!“

Die Weiterbildung Schule : Seit 2007 bildet die Länderbahn Triebfahrzeugführer und Zugbegleiter aus, seit 2018 komplett mit eigenen Trainern und Ausbildern. Die unternehmensinterne Eisenbahnschule wurde als Ausbildungs- und Prüfungsorganisation anerkannt.

Simulator: Auch einen mobilen Simulator auf einem Kleinlastwagen besitzt das Unternehmen. Der Simulator wird auch vermietet.

Auch der 35-jährige Ilhan Yürümez blickt der Umschulung zum Triebfahrzeugführer positiv entgegen. Der ehemalige Autolackierer hat sich wegen Sorgen um seine Gesundheit nach einem anderen Beruf umgeschaut. „Ein Freund hat mir dann den Hinweis gegeben, dass händeringend nach Lokführern gesucht wird. Da habe ich mich sofort beworben“, sagt Yürümez. Er denke, dass das ein Beruf ist, der noch lange gebraucht wird. Deshalb blicke seiner Zukunft sehr gelassen entgegen.

Beruf mit Perspektive



Das bestätigt auch der Geschäftsführer der Länderbahn Wolfgang Pollety: „Die Transportbranche ist weiterhin eine Zukunftsbranche, eine Boombranche.“ Der Leitsatz der nun mehrere Jahrzehnte zurückliegenden Bahnreform „Mehr Verkehr auf die Schiene“ gelte nach wie vor und in Zeiten des Klimawandels habe er eine nie dagewesene Bedeutung erreicht.

Im Moment bilde man über den Bedarf der Länderbahn aus. Durch Abwerbungen anderer Bahnunternehmen sei das aber zwingend notwendig. Die geltenden Notfallfahrpläne verteidigt Pollety: „Wir haben uns gemeinsam mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft dazu entschieden, lieber einen stabilen, aber dafür stark abgespeckten Fahrplan anzubieten, als ohne Vorwarnung Züge ausfallen zu lassen. Wir sind uns aber sicher, dass wir mit den eingeleitenden Maßnahmen ab dem nächsten Jahr eine deutliche Verbesserung der Personalsituation erreichen werden.“