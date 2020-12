Anzeige

Tourismus Neue Parkgebühren für Ausflügler an Garmischer Skipisten Als Reaktion auf den Ausflügler-Andrang trotz geschlossener Skilifte hat die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen neue Parkgebühren beschlossen.

Merken

Mail an die Redaktion Ausflügler genießen den frischen Schnee in den Bergen in Garmisch-Partenkirchen. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Gramisch-Partenkirchen.Mit Beginn der Weihnachtsferien am 18. Dezember werden am Hausberg und Kreuzeck pro Tag 15 Euro fällig, wie die Bayerische Zugspitzbahn am Freitag mitteilte. Dafür öffnet das Unternehmen Toiletten der Talstationen für die Besucher, räumt und streut die Parkplätze regelmäßig.

Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) sagte, sie verstehe, dass viele Menschen in Corona-Zeiten in die Natur wollten. Dafür sei aber eine „angemessene Parkplatzsituation“ in der Gemeinde nötig, deshalb habe man gemeinsam „schnell gehandelt“.

Auch andernorts versucht man, auf den Ausflügler-Andrang zu reagieren. Wo es möglich sei, würden die Toiletten der Lifte geöffnet, sagte eine Sprecherin des Liftverbundes Alpen Plus in Oberbayern. Teils steigen die Parkgebühren. „Wenn wir die Parkplätze räumen und streuen, müssen wir unsere Kosten decken.“

Im Allgäu sind dagegen wegen der geschlossenen Lifte einige Parkplätze gesperrt worden. Die Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal hätten sich aus haftungsrechtlichen Gründen dazu entschieden, sagte ein Sprecher.