Agrar Neue Pflanzen trotzen dem Klimawandel Extreme Trockenheit, aber auch extreme Niederschläge – die Landwirte stehen vor Herausforderungen. Die Wissenschaft hilft.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Aufgerissen und ausgetrocknet: Die Dürre setzt den Ackerböden zu – wie auf diesem Maisfeld in Brandenburg. Foto: Patrick Pleul/dpa

Freising.„Es gibt keine Universallösung“, sagt Peter Doleschel, Institutschef für Planzenbau und Pflanzenzüchtung bei der Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising. Während die extreme Trockenheit und die Hitze den Landwirten vor allem in Teilen Oberfrankens und der Oberpfalz dramatische Ernteeinbußen bescheren, ist die Lage im Süden Bayerns vielerorts entspannt. Bis über drei Meter hoch stehe dort der Mais und Weizen erreiche Rekorderträge. In Freising wird indes schon lange an Züchtungen gearbeitet, die mit Wetterextremen besser zurechtkommen. Auf den Versuchsfeldern werden Getreidesorten und Gräser für den Futteranbau simulierter Trockenheit ausgesetzt und besonders widerstandsfähige kultiviert.

Der Freistaat bezuschusst Forschungen zur „Trockentoleranz“ in diesem Jahr mit 240 000 Euro. Auf Wintergerste etwa, die von der Feuchte im Winter profitiert und „schon durch ist“, wenn die Trockenheit im Sommer zuschlägt, setzen die Forscher besonders. Auch bestimmte Weizensorten mit Grannen könnten dem Stress besser standhalten. „Es wird immer eine Lösung geben“, meint Doleschel optimistisch.

Neue Sämaschinen



Die Wetterextreme sind vor allem eine Herausforderung für die Pflanzenanbauer. Je nach der Beschaffenheit des Bodens, etwa der Fähigkeit, Wasser zu speichern, und dem Mikroklima müssten die erfolgversprechendsten Getreidesorten ausgewählt werden. Moderne Sämaschinen erlaubten dabei nicht nur eine Einzelkornablage, sondern auch eine bestimmte Tiefe, in die das Saatgut eingebracht werden kann. In tieferen Bodenschichten ist mehr Wasser vorhanden. Dort können die Pflanzen besser keimen und sich kräftiger entwickeln. Zum Kapitel „Hightech auf dem Feld“ gehörten Bestandssensoren, die dem Landwirt wertvolle Daten lieferten. Er könne dann, je nach Befund, etwa Wachstumsregler genauer dosieren.

Wichtig für die Pflanzenproduktion der Zukunft seien zudem veränderte Fruchtfolgen sowie nachhaltigere Bearbeitungsmethoden, sagt Doleschel. Vielfältigere Fruchtfolgen verringerten das Risiko. Wenn etwa dem ertragreichen Weizen wiederum diese Frucht folge, sei das „keine gute Idee“. Ein Wechsel mit Mais, Rüben oder Kartoffeln sei für das Bodenleben besser.

Der Freisinger Pflanzenzüchter plädiert zugleich für den Einsatz von bodendeckenden Mulchsaaten, die den Boden schützen, der Austrocknung und dem Wegtragen der wertvollen Humusschicht durch Regen und Wind entgegenwirkten. „Wenn es einmal regnet, müssen wir mehr vom Regen ernten“, erklärt er.

Gentechnik bleibt umstritten



Dass bei den derzeitigen Extremwetterlagen der „Ruf nach Bewässerung“ allerorten zu vernehmen ist, versteht der Freisinger nur zu gut. Bei Mais etwa bewirke künstlicher Regen nahezu Wunderdinge. Das gelte ebenso für die auf bestimmten guten Böden zunehmend auch in Bayern angebaute Sojapflanze. Die sehr eiweißhaltige Pflanze liebe die Wärme, doch Trockenheit in der Phase des Schotenansatzes nehme sie übel. Allerdings seien Wasserquellen in Trockenperioden begrenzt.

Ein in Deutschland heftig umstrittenes Thema ist Gentechnik. Darin sehen zahlreiche Pflanzenzüchter und -forscher große Möglichkeiten, den Wetterextremen etwas entgegenzusetzen. Allerdings hatte erst vor kurzem der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass Pflanzen, die mit neuen molekularbiologischen Methoden – dem sogenannten Genome-Editing-Verfahren – gezüchtet werden, als gentechnisch veränderte Organismen (GVO) gelten und besonders streng zu regulieren sind. Umweltorganisationen zeigten sich hocherfreut.

Heike Moldenhauer vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) erklärte: „Der EuGH hat das Vorsorgeprinzip bestätigt und den Schutz der Bürger sowie ihre Wahlfreiheit über die Gewinninteressen von Konzernen wie Bayer-Monsanto gestellt.“ Auch Bayerns Umweltminister Marcel Huber (CSU) sagte der MZ: „Das Urteil schafft Rechtssicherheit. Der EuGH gibt eine klare Linie vor: Neue molekularbiologische Techniken unterfallen dem europäischen Gentechnikrecht und somit dem Vorsorgeprinzip. Damit gibt es in Europa hohe Sicherheitsstandards.“ Im Freistaat werde Gentechnik auf den Feldern seit langem abgelehnt. In Bayern sollten keine gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut werden.

Von der Vorsitzenden des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter, Stephanie Franck, gab es dagegen heftige Kritik: „Der EuGH ignoriert mit seinem Urteil die wissenschaftliche Bewertung der Experten europäischer und nationaler Behörden, nach der Pflanzen, die sich nicht von klassisch gezüchteten unterscheiden, nicht als GVO einzustufen sind.“ Das Urteil bedeute eine „deutliche Abkehr von Innovationen und Fortschritt in der Landwirtschaft“.

Auch der Freisinger Doleschel ist nicht glücklich. Gentechnik sei „kein Teufelszeug“. Allerdings brauche es für ihre Anwendung „stabile Rahmenbedingungen und Akzeptanz in der Gesellschaft“ sagt er. In der konventionellen Pflanzenzüchtung stehe Deutschland weltweit mit an der Spitze. Die Möglichkeiten von neuen gentechnischen Methoden würden nun allerdings außerhalb Europas, etwa in den USA oder China, entwickelt.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) meinte, die neuen Techniken sollten nicht „reflexartig“ abgelehnt werden. Sie erklärte: Man dürfe sich aus einer Luxusposition des Überflusses „nicht dem Fortschritt verweigern“.