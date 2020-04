Kultur Neue Porträtbüste von Kaiser Karl VII. in München Das Bayerische Nationalmuseum in München ist um eine Porzellanbüste des 1742 zum Kaiser gekrönten Karl VII.

Frank Matthias Kammel

München.reicher. „Der Neuzugang ist in mehrfacher Hinsicht eine fulminante Bereicherung“, sagte Museumsdirektor Frank Matthias Kammel am Montag laut Mitteilung. Das nun die große Porzellansammlung des Bayerischen Nationalmuseums ergänzende Werk sei ein absolutes Unikat.

Die fast lebensgroße Porträtbüste sei aus weltberühmtem Meißner Porzellan gefertigt und vor allem deshalb so besonders: Normalerweise seien Bildnisse wichtiger Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts aus Marmor gearbeitet worden. Die Büste zeigt Karl VII. aus dem Hause Wittelsbach mit Lorbeerkranz in Feldherrentracht. Wer das Stück in Auftrag gegeben hatte und wie es dann schließlich vor knapp drei Jahrhunderten gefertigt wurde, ist nicht bekannt.