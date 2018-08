Gesellschaft

Neue Rangliste zu lebenswerten Städten: München steigt

München ist in einer neuen weltweiten Rangliste zu Großstädten, in denen es sich am besten leben lässt, gestiegen. Bei dem alljährlich vielbeachteten Städtevergleich des englischen Magazins „The Economist“ kletterte die bayerische Landeshauptstadt um zwei Plätze auf Rang 21. Wien wiederum entthronte die australische Millionenmetropole Melbourne, die sieben Jahre ununterbrochen an der Spitze gestanden hatte.