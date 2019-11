Gericht Neue Spitze für Regensburgs Justiz Landgerichts-Präsident Böhm und Staatsanwältin Pauckstadt-Maihold verabschieden sich. Nachfolger sind Dworazik und Prokop.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Ulrike Pauckstadt-Maihold (2. v. l.), Horst Böhm (3. v. l) mit den Nachfolgern Clemens Prokop (l.) und Sibylle Dworazik (2. v. r.) sowie Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Justizminister Georg Eisenreich Foto: Daniel Pfeifer

Regensburg.Seit diesem Jahr hat die Regensburger Justiz zwei neue Speerspitzen: Sibylle Dworazik übernahm die Präsidentschaft über das Landesgericht und Dr. Clemens Prokop übernahm den Job des leitenden Oberstaatsanwalts. Die beiden erfahrenen Juristen waren von Anfang an mit haufenweise Arbeit konfrontiert und hatten nun schon einige Monate Eingewöhnungszeit. Am Donnerstag wurden sie bei einem Festakt im alten Rathaus offiziell in Regensburg willkommen geheißen.

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bezeugte in ihrer Begrüßungsrede ihre Freude auf weitere gute Zusammenarbeit: „Ich wünsche Ihnen für ihre neue Aufgabe alles Gute.“ Als besonderer Gratulant sprach der bayerische Justizminister Georg Eisenreich vor dem Publikum im historischen Reichssaal des alten Rathauses.

Komplimente vom Justizminister

Der neuen Landgerichtspräsidentin sprach er sein volles Vertrauen aus: „Sie werden das Landgericht hier in Regensburg genauso erfolgreich leiten, wie das Landgericht Ingolstadt.“ Doch selbstverständlich gibt es da, wo neue Führungskräfte kommen, auch alte, die sich verabschieden. Für den Ex-Präsident Horst Böhm und die ehemalige Oberstaatsanwältin Ulrike Pauckstadt-Maihold hatte Justizminister Eisenreich ebenfalls warme Worte. „Herzlichen Dank für Ihren Einsatz für die bayerische Justiz,“ ehrte er die beiden langjährigen Juristen.

Horst Böhm ist selbst gebürtiger Regensburger, aufgewachsen am Prinzenweg, der Vater Straßenbahnführer. Nachdem er 19 Jahre lang beruflich in Straubing war, kam er 2010 als Leiter der Staatsanwaltschaft zurück in seine Heimatstadt und wurde 2013 Präsident des Landgerichts. „Trotz 40-jähriger Erfahrung bei der bayerischen Justiz, kann ich sagen: Ich würde sofort wieder anfangen,“ blickt er in seiner Abschiedsrede zurück. Mit Blick auf die anwesenden Politiker und seine Nachfolger betonte er aber auch sehr offen: „Es gibt noch viel zu tun.“ Besonders das unverhältnismäßig hohe Arbeitspensum durch Personalmangel kritisierte Böhm zurückblickend.

Dworazik und Prokop nennen ihre Ziele

Dennoch sei er für den Rückhalt der letzten Jahre vielen Menschen dankbar. Seiner Nachfolgerin Sibylle Dworazik wünschte er einen ebenso großen Rückhalt und viel Erfolg in dem hohen Amt. Die frischgebackene Landgerichts-Chefin meldete sich im Anschluss natürlich auch selbst zu Wort. „Ich freue mich, hier zu stehen als erste Frau an der Spitze der Regensburger Justiz,“ betonte sie stolz. In der heutigen Zeit stünde sie vor vielen neuen Aufgaben – Abschiebehaft und internationale Haftbefehle zum Beispiel.

„Ich setze mich ein für ordentliche Arbeitsbedingungen, für Transparenz. Dafür, die Unabhängigkeit der Richter zu bewahren und jeden Einfluss von Außen zu verhindern. Dafür stehe ich,“ plädierte Dworazik. Auch Clemens Prokop, der neue Oberstaatsanwalt hat feste Pläne für die Zukunft. Er möchte „neue Akzente setzen“ im Kampf gegen Betäubungsmittelkriminalität an der östlichen Grenze.

Vor allem die Streifenpolizisten möchte er so in ihrer „mutigen Arbeit“ bestätigen. Nach 30 Jahren, wie er es nennt, „komfortabler“ richterlicher Tätigkeit, freue er sich auf die große Aufgabe in der Staatsanwaltschaft. Diese sei übrigens erfreulicherweise schon heute sehr weiblich, betonte er in Richtung von Sibylle Dworazik. Bei seiner ersten Morgenbesprechung sei er der einzige Mann unter 25 Staatsanwältinnen gewesen, erzählt er lächelnd.