Trocknungsanlage Neue Technik hilft Erlanger Klärwerk beim Umweltschutz

Mit Technik die Umwelt schonen: Am Klärwerk Erlangen ist am Mittwoch eine neue Trocknungsanlage in Betrieb genommen worden. Damit zähle das Klärwerk in Erlangen zu den modernsten in Europa, teilte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Mittwoch mit.

dpa