Wetter Neue Warnung vor starkem Glatteis Deutscher Wetterdienst ruft für große Teile Ostbayern Stufe 2 von 3 aus und rät Verkehrsteilnehmern zur Vorsicht.

Mail an die Redaktion Gefahr von Rutschpartien: Der Deutsche Wetterdienst warnt. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Der Winter bleibt für Fußgänger und Autofahrer ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstagmorgen bis einschließlich 10 Uhr für die Stadt und den Landkreis Regensburg sowie für die Regionen Cham, Schwandorf, Neumarkt und Kelheim eine Warnung vor örtlichen Glatteis herausgegeben. Erreicht wird danach Stufe 2 von 3. Es kann laut Wetterdienst zu starken Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen. Autofahrer werden aufgefordert, unnötige Fahrten zu vermeiden. Die Mahnungen werden offenbar beherzigt. Die Einsatzzentralen der Polizei in der Oberpfalz und in Niederbayern melden am Samstag bisher keine größeren Vorkommnisse.

