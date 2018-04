Prozesse

Neuer Anlauf für Verteidiger-Plädoyers im NSU-Prozess

Im NSU-Prozess will das Münchner Oberlandesgericht heute einen neuen Anlauf unternehmen, in die Plädoyers der Verteidigung einzusteigen. Beginnen sollen die Wunschverteidiger der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe, Hermann Borchert und Mathias Grasel. Ob es dazu kommt, ist allerdings offen. Denn zum einen hat der Mitangeklagte André E. am Dienstag einen neuen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl gestellt. Zum anderen hat E.'s neuer Anwalt Daniel Sprafke, der am Dienstag zum ersten Mal überhaupt im Prozess anwesend war, angekündigt, am Mittwoch mehrere weitere Anträge stellen zu wollen.