Neuer Anlauf für Verteidiger-Plädoyers im NSU-Prozess

Nach mehreren vergeblichen Anläufen will das Münchner Oberlandesgericht am heutigen Dienstag (ab 9.30 Uhr) im NSU-Prozess erneut versuchen, in die Plädoyers der Verteidigung einzusteigen. Geplant ist, dass Hermann Borchert und Mathias Grasel - die beiden Wunschverteidiger der Hauptangeklagten Beate Zschäpe - den Anfang machen.