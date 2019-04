Polizei Neuer Bombenfund in Regensburg Fundort ist die Bukarester Straße. Die Bombe wiegt 250 Kilo. Sie soll noch am Dienstag entschärft werden.

Von Gustav Wabra und Christine Schröpf

Die Bombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt. Die Polizei ist vor Ort und hat eine Sperrzone eingerichtet. Foto: Alexander Auer

Der Fundort liegt an der Bukarester Straße. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Bei Grabungen im Zuge von Bauarbeiten in der Bukarester Straße wurde am Dienstag eine 250-Kilo-Bombe entdeckt. Der Fundort liegt im Osten Regensburgs. Ein Sprengmeister ist vor Ort. Die Einsatzleitung der Polizeiinspektion Regensburg-Süd hat bereits mit dem Planen der weiteren Schritte begonnen – erste Straßensperrungen sind in Kraft, die Evakuierungsmaßnahmen laufen an.

Der Sicherheitsradius beträgt 1500 Meter. Anwohner werden gebeten, das betroffene Areal zu verlassen und – wenn möglich – in den nächsten Stunden bei Bekannten oder Verwandten unterzukommen. Im Bereich der Donauarena soll ab 19.15 Uhr aber auch eine Betreuungsstelle eingerichtet werden. Die Entschärfung ist noch für Dienstag geplant. Bis wann die Maßnahme abgeschlossen sein wird, ist nach Auskunft der Polizei aktuell noch nicht absehbar. Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden:

Zuletzt war es Ende Januar im Regensburger Stadteil Königswiesen zu einem größeren Bombenfund gekommen. Dabei mussten über 2000 Menschen evakuiert werden.