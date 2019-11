Zugverbindungen Neuer Fahrplan bei der Bahn Mehr ICEs und keine abendlichen Lücken beim Flughafenexpress: Das sind die wichtigsten Neuerungen bei der Bahn für Ostbayern.

Von Susanne Wolf

Mail an die Redaktion Künftig gibt es jeweils eine weitere Expressverbindung vom Regensburger Hauptbahnhof zum Münchner Flughafen sowie vom Terminal nach Regensburg. Foto: Deutsche Bahn

Regensburg.Wie jedes Jahr gibt es auch heuer kurz vor dem Jahreswechsel wieder einen neuen Fahrplan bei der Deutschen Bahn (DB). Traditionell gilt er ab dem zweiten Dezemberwochenende, also ab 15. Dezember. Auf die ostbayerischen Bahn-Kunden warten im kommenden Fahrplanjahr mehr ICE-Verbindungen nach Berlin sowie die Schließung abendlicher Taktlücken beim Flughafenexpress. Im Folgenden gibt es die wichtigsten Neuerungen für die Oberpfalz und Niederbayern im Überblick.

Flughafenexpress: Schließung der abendlichen Taktlücken

Zusätzlich zu den bisherigen Verbindungen gibt es jetzt die Möglichkeit, den Flughafenexpress vom Regensburger Hauptbahnhof um 21.14 Uhr zu nehmen. Ankunft am Münchner Flughafen ist um 22.32 Uhr. Auch vom Münchner Flughafen-Terminal aus verkehrt ein weiterer Zug zum Regensburger Bahnhof. Start ist um 23.28 Uhr am Terminal, Ankunft in Regensburg um 0.48 Uhr.

Flughafenexpress: Zusätzliches frühmorgendliches Zugpaar

Neben der Schließung der abendlichen Taktlücken verkehrt auch ein zusätzliches frühmorgendliches Zugpaar – vom Bahnhof Landshut zum Münchner Flughafen sowie vom Flughafen nach Landshut. Start ist in Landshut um 3.17 Uhr, Ankunft am Terminal um 3.52 Uhr. Vom Flughafen-Terminal aus startet ein weiterer Expresszug um 4.28 Uhr und kommt um 5.02 Uhr in Landshut an.

Ringzug Ost: Neue Fahrten und angepasste Halten

Beim Ringzug Ost, der von München über Landhut und Regensburg nach Nürnberg verkehrt, gibt es eine Neuerung: Ab 15. Dezember startet der Zug von Sonntag bis Donnerstag jeweils um 19.36 Uhr in Nürnberg. Ankunft am Regensburger Hauptbahnhof ist um 20.38 Uhr. Am Freitag fährt der Ringzug wie bisher um 19.36 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof los und kommt in Landshut um 21.26 Uhr an. Neu sind dabei die angepassten Halten.

ICE: 10 Prozent mehr Fahrten zwischen Berlin und München

„Mehr ICE für eine starke und klimafreundliche Schiene“ lautet das Motto der Deutschen Bahn bezüglich ihrer ICE-Verbindungen. Das gilt ab dem Fahrplanwechsel auch in Bayern. „Das Angebot zwischen Berlin und München wächst beispielsweise um rund 10 Prozent“, berichtet das Unternehmen. Damit gibt es vor allem zwischen München und Berlin noch mehr Verbindungen. „Zusätzlich zu den fünf täglichen Sprinterzügen, die in weniger als vier Stunden die Landes- und Bundeshauptstadt verbinden, gibt es künftig einen echten Stundentakt für München und Nürnberg. Fast alle Züge halten dabei auch in Bamberg.“

Ab 15. Dezember gibt es täglich zwei zusätzliche ICE-Fahrten von bzw. nach Berlin. „Durch den Lückenschluss am Mittag kann so ein echter Stundentakt von frühmorgens bis spätabends gefahren werden“, teilt die DB mit. „Mit einer geplanten neuen ICE-Spätverbindung freitags nach 20 Uhr aus Berlin wird die Strecke auch für Geschäftsreisende und Fernpendler noch interessanter.“

