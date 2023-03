Tarife Neuer Höhepunkt der Warnstreiks in Bayern Die Warnstreiks in Bayern steuern auf ihren Wochenhöhepunkt zu. Am Dienstag sind Aktionen im öffentlichen Dienst in München sowie den Bezirken Oberpfalz, Ingolstadt, Niederbayern, Oberfranken Ost und Schweinfurt geplant. Am Mittwoch folgen Mittelfranken, Würzburg/Aschaffenburg, Oberfranken-West, Niederbayern und Oberfranken-Ost. Teilweise sind auch Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr zu erwarten.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion „Warnstreik!“ steht auf einem Schild. Foto: Friso Gentsch/Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

München.Für München hat Verdi einen „Großstreiktag“ angekündigt. Hier sind praktisch alle Bereiche des öffentlichen Dienstes mit Zehntausenden Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen. Der Nahverkehr in München beteiligt sich dagegen aktuell nicht an den Warnstreiks. In Regensburg und Bayreuth ist der Busverkehr betroffen.