Kirche Neuer Lesestoff im Streit um den Zölibat Freiheit oder Selbstbetrug? Der prominente Ex-Mönch Anselm Bilgri heizt die Debatte um die priesterliche Ehelosigkeit neu an.

Von Britta Schultejans

Mail an die Redaktion Anselm Bilgri, ehemaliger Benediktinermönch, lehnt sich erneut gegen die katholische Kirche auf. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.Robert Daiser dachte eigentlich, er würde vielleicht mal was mit Medien machen – oder Politikwissenschaft studieren. Doch dann ging der junge Mann aus dem Chiemgau für ein Jahr nach Ecuador und kam mit einem Berufswunsch zurück, der nicht nur für seine Eltern zuerst schwer zu verstehen war. Daiser ist 28 Jahre alt und will katholischer Priester werden. Und er will zölibatär leben, ehelos. Weil Sex bei den Katholiken nur in der Ehe erlaubt ist, bedeutet das für den jungen Mann auch: kein Sex.

„Manchmal beherrscht es mein Denken sehr, dann gibt es wieder Phasen, wo es ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ich denke, es wird nie ganz abgeschlossen sein“, sagt der Münchner Priesteramtsanwärter. „Natürlich werde ich das vermissen“, sagt er über eine Beziehung, über Liebe zu einer Frau. „Aber auch in der Ehe muss man ja auch auf gewisse Dinge verzichten.“ Der Zölibat, so sagt Daiser, habe „auch viel mit Freiheit zu tun – nicht von etwas, sondern für etwas. Ich möchte mich dem Priestersein ganz widmen“.

20 Priesteramtsanwärter und junge Männer im Orientierungsjahr leben in dem Haus, sagt Wolfgang Lehner, Regens am Priesterseminar. „Wir haben rückläufige Zahlen.“ In Prozent sei das schwer auszumachen. „Aber seit einigen Jahren wird das weniger.“ Die Entscheidung für den Zölibat zu vermitteln sei schwer, das wisse er auch. „Erklärbar ist das nicht. Aber es ist ja auch nicht erklärbar, warum ich die Janine toll finde oder die Melanie.“

Kein Thema für die Bischöfe

Anselm Bilgri lebt nur knapp einen Kilometer vom Priesterseminar entfernt – und doch inzwischen in einer anderen Welt. Vor fast 40 Jahren wurde er von Joseph Ratzinger, dem späteren Papst, zum katholischen Priester geweiht, vor fast 15 Jahren trat er aus dem Kloster Andechs und dem Benediktinerorden aus. Heute fordert der Ex-Mönch in seinem neuen Buch „Bei aller Liebe“ die Abschaffung des Zölibats, für ihn einer der Hauptgründe für den Priestermangel. „Die Kirche lügt sich selbst in die Tasche“, sagt er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Er hofft, sein Buch könnte einen Impuls geben für die anstehenden Bischofssynoden. „Das ist aber natürlich utopisch.“ Die knappe Reaktion des obersten Gremiums der katholischen Kirche in Deutschland bestätigt seine Befürchtung: „Zum Thema Zölibat gibt es keinen Diskussionsstand innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz“, heißt es da. Der Zölibat habe „ganz unsägliche, fatale Folgen“, sagt dagegen Christian Weisner, Sprecher der Reformbewegung „Wir sind Kirche“. „Man kann die Sexualität nicht ignorieren oder auf Null drehen.“

Ein Drittel in Beziehungen?

In Bilgris Buch geht es auch um das heikle Thema Missbrauch, den größten Teil aber widmet er der heimlichen Liebe der Priester: Ein schwuler Pater kommt zu Wort. Priester berichten von langjährigen, heimlichen Beziehungen zu ihrer großen Liebe.

Eine 2015 veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern um den Jesuiten Eckhard Frick hat herausgefunden, dass nur etwa jeder zweite Priester sich wieder für eine zölibatäre Lebensform entscheiden würde. Für die Studie waren deutschlandweit 8600 Seelsorger befragt worden, darunter 4200 Priester. Bilgri spricht in seinem Buch von Schätzungen, wonach ein Drittel der katholischen Priester in heterosexuellen Beziehungen lebt, ein Drittel in homosexuellen. Nur ein Drittel versuche demnach, sich ehrlich an den Zölibat zu halten.

