Neuer Platz für echte KiBü-Fans Für das neue Kinderbürgerfeste-Jahr gibt es einige Neuerungen – unter anderem eine neue Homepage mit allen Infos.

Am 12. Juli steigt das Kinderbürgerfest der Mittelbayerischen wieder einmal in Regensburg.

Regensburg.Am 12. Juli heißt es wieder: Die Kinder sind los! Beim mittlerweile 96. Mittelbayerische Kinderbürgerfest spielen Kinder wieder einmal einen ganzen Tag lang die erste Geige. Veranstaltungsort ist dieses Mal erneut der Regensburger Stadtpark. Möglich machen das vor allem die vielen Vereine, Sponsoren und, wie sollte es anders sein: die Kinder. „Neben Musik- und Tanzaufführungen auf der großen Bühne sorgen sie nicht nur selbst für das Programm, sondern geben dem Fest mit ihrer Begeisterung auch immer eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt Melanie Emmerl, eine der KiBü-Organisatorinnen.

Aber nicht nur für Kinder ist es ein besonderes Fest. Auch Omas, Opas und Eltern freuen sich jedes Jahr wieder auf einen Tag voller Spiel und Spaß bei dem sich die zahlreichen Vereine so richtig ins Zeug legen und zeigen, was in ihnen steckt.

Da sitzen dann die Kleinen im großen Feuerwehrauto, klettern an der Kletterwand in unbekannte Höhen oder verwandeln sich beim Kinderschminken in Löwen und Clowns. „Egal, was man an diesem Tag erleben möchte – beim KiBü ist für jeden Geschmack etwas dabei“, ist sich Marlen Möller, eine der KiBü-Organisatorinnen sicher.

Die Besucher dürfen gespannt sein, was das KiBü Regensburg für sie am 12. Juli in petto hat. Bis dahin können sich alle KiBü-Fans auf unserer neuen Homepage www.kinderbuergerfeste.de umsehen. Hier findet man in Zukunft immer Infos zu den kommenden KiBüs oder man kann in Impressionen vergangener Jahre stöbern. Vereine oder Organisationen, die am KiBü in Regensburg mitmachen wollen, können sich übrigens bis zum 15. März unter der neuen Homepage bewerben. Bewerbungen für das KiBü Neumarkt, das am 6. September stattfindet, sind bis 17. Mai möglich.