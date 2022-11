Fußball Neuer rügt WM-Botschafter: „Power“ durch One-Love-Binde

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hat die homophoben Äußerungen eines katarischen WM-Botschafters als inakzeptabel kritisiert. „Das passt keineswegs in unser Weltbild, was wir haben“, sagte der Torwart des FC Bayern am Mittwoch in München bei der Übergabe der neuen Vereinsdienstwagen. „Das ist inakzeptabel und sehr traurig, so was zu hören.“

dpa