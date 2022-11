Schulterverletzung Neuer startklar gegen Hertha: „Für die WM sieht es gut aus“

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat grünes Licht für sein Bundesliga-Comeback beim FC Bayern München gegeben. „Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht. Es war alles in Ordnung“, sagte der 36-Jährige vor der Partie an diesem Samstag in Berlin gegen Hertha BSC in einem am Freitagabend vom deutschen Rekordmeister veröffentlichten Video. Der Kapitän hatte sieben Pflichtspiele wegen einer Schulterverletzung verpasst.

dpa