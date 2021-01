Anzeige

Fussball Neuer stellt Oliver-Kahn-Rekord von Zu-Null-Spielen ein Manuel Neuer hat in der Fußball-Bundesliga nach fast drei Monaten Wartezeit Oliver Kahns Rekord von Spielen ohne Gegentor eingestellt.

Mail an die Redaktion Manuel Neuer vom FC Bayern München wärmt sich auf. Foto: Sven Hoppe/dpa

Augsburg.Der Nationaltorhüter konnte sich am Mittwoch beim 1:0 des Tabellenführers beim FC Augsburg über sein 196. Zu-Null-Spiel in Deutschlands Eliteliga freuen. „Man muss ja versuchen, immer besser zu werden“, sagte er beim Sender „Sky“: „Wer weiß, wer in Zukunft den nächsten Rekord bricht. Es werden auch Torhüter nach mir kommen.“

Gewertet werden nur Einsätze über 90 Minuten. In den elf Partien davor musste der Weltmeister von 2014 immer mindestens einen Gegentreffer hinnehmen. Vor dem Gastspiel in Augsburg waren die Bayern und Neuer zuletzt beim 5:0 gegen Eintracht Frankfurt am 24. Oktober 2020 ohne Gegentor geblieben.