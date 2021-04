Anzeige

Regensburg Neuer Studiengang bietet gute Chancen Seit dem Sommersemester wird an der HSD Hochschule Döpfer „Psychiatrische Pflege“ gelehrt. Das erwartet die Studierenden.

Studenten verfolgen vor ihren heimischen PCs gespannt die Auftaktveranstaltung.

Regensburg.In Süddeutschland einzigartig ist der Bachelor-Studiengang Psychiatrische Pflege, den die HSD Hochschule Döpfer in Regensburg seit dem aktuellen Sommersemester anbietet. Er wurde zusammen mit den Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (medbo) entwickelt, um einen gelungenen Transfer von Theorie in die Praxis und umgekehrt zu gewährleisten. Das Besondere: Auch ohne Abitur können Pfleger/-innen mit bestimmten beruflichen Qualifikationen an der HSD Hochschule Döpfer studieren.

Aufgrund der Pandemie verfolgten 17 Studierende vor ihren heimischen PCs gespannt die Auftaktveranstaltung. Präsidentin Professorin Karin Kohlstedt und Kanzler Klaus Summer ließen es sich nicht nehmen, die Erstsemester persönlich im Rahmen eines Zoom-Events zu begrüßen und an der HSD willkommen zu heißen.

Wissenschaft und Praxis eng verzahnt

Im Namen der medbo begrüßte Georg von Ungern-Sternberg die Studierenden. Der stellvertretende Leiter für Bildung und Veranstaltungen sowie Bildungsreferent für psychiatrische Pflegevertreter hat wesentlich zur Entwicklung des Studiengangs beigetragen. Die Akademisierung der Pflegekräfte ist für ihn zu einer Herzensangelegenheit geworden.

Er möchte Mitarbeiter/-innen den Weg in eine akademisierte, aber auch bodenständig praxis-relevante, psychiatrische Pflege ebnen. Von Ungern-Sternberg ist überzeugt: „Für unsere Patientenversorgung brauchen wir sehr gut ausgebildetes Personal.“ Daher wird er gemeinsam mit anderen medbo-Expert/-innen einen Teil des Unterrichts im Rahmen des neuen Studiengangs übernehmen – Wissenschaft und Praxis eng verzahnt.

Vier Module mit Seminaren und Vorlesungen

Für eine familiäre Atmosphäre sorgte bei ihrer Begrüßung auch Professorin Dr. Iris Schneider, die zuständige Studiendekanin für Psychiatrische Pflege und Professorin für Pflegewissenschaft. Schneider möchte mit ihrer Lehre an der HSD Hochschule Döpfer dem wachsenden Bedarf an hochqualifiziertem Personal bei immer komplexeren Krankheitsbildern und Aufgaben in der Pflege begegnen: „Technische Anforderungen, die steigende Relevanz eines integrativen Fallmanagements und bürokratische Feinheiten erfordern Fachkräfte, die kritisch hinterfragen und eigenständig Lösungen entwickeln“, betont Schneider.

Das Studium der Psychiatrischen Pflege sieht im Sommersemester für die Erstsemester/-innen vier Module mit asynchronen und synchronen Seminaren und Vorlesungen vor. Darunter bereichern zwei interprofessionelle Lehrmodule das Studienangebot: Zusammen mit Studierenden der Physician Assistance erhalten die Studierenden neben neuen fachlichen Inhalten zusätzlichen Kompetenzgewinn in der Nutzung von wissenschaftlichen Methoden.

Das Pflege-Studium Expertenwissen: Aufbauend auf eine abgeschlossene Ausbildung in einem Pflege- oder Heilerziehungspflegeberuf erwerben die Studierenden in fünf Semestern Teilzeitstudium ein vertieftes Expertenwissen in unterschiedlichen psychiatrischen Handlungsfeldern und lernen dieses wissenschaftlich fundiert auszuüben. Ziel des Studiums ist eine evidenzbasierte und reflektierte Praxis der Pflege in den stationären und ambulanten Sektoren der Versorgung seelisch kranker Menschen.

Informationen: Mehr Informationen zum Studium gibt es unter www.hs-doepfer.de/studium/bsc-psychiatrische-pflege oder bei der Studienberatung unter Telefon (0941) 6 00 90 30 und regens-burg@hs-doepfer.de.

Der Studiengang wurde speziell für die Bedürfnisse und Anforderungen in der psychiatrischen Pflege in enger Zusammenarbeit zwischen der HSD Hochschule Döpfer und der medbo entwickelt. Als öffentlich-rechtlicher Krankenhausträger betreibt die medbo an sechs Standorten in der Oberpfalz Kliniken, Ambulanzen, Institute und Pflegeheime zur Versorgung der etwa einen Million Einwohner.