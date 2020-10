Anzeige

Verkehr Neues ICE-Werk in Nürnberg soll bis 2028 fertig sein Die Deutsche Bahn baut für 400 Millionen Euro ein neues ICE-Instandhaltungswerk in Nürnberg.

Mail an die Redaktion Kerstin Schreyer (CSU), Verkehrsministerin von Bayern, bei der Pressekonferenz zum neuen ICE-Werk. Foto: Timm Schamberger/dpa

Nürnberg.In dem neuen Werk sollen ab 2028 bis zu 25 Züge gewartet und instandgesetzt werden können. Für das Werk, das künftig 450 Bahn-Technikern Arbeit geben soll, sei ein Raumordnungsverfahren gestartet worden, teilte die Deutsche Bahn am Montag in Nürnberg mit. Favorisiert werde ein Standort nahe der ICE-Gleise im Nürnberger Stadtteil Fischbach. Dort müssten bis zu 40 Hektar Wald gerodet werden. Die bayerische Staatsregierung will als Ausgleich der Bahn 300 Hektar Wirtschaftswald zur Verfügung stellen, die dann zu Naturwald umgewidmet werden könnten, wie Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) sagte.