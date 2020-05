Anzeige

Medizin Neues Landarzt-Studium birgt Tücken Regierung umwirbt angehende Medizinstudenten mit Landarzt-Offerte. Wer zum Zug kommt, erhält bald Post samt heiklen Vertrag.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der Arzt auf dem Land hat eine wichtige Funktion. Der bayerische Weg sieht vor, dass sich Medizinstudenten früh dafür verpflichten und dann bei der Vergabe der raren Studienplätze bevorzugt werden. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Regensburg.Im Juni erhalten rund 113 angehende Mediziner wichtige Post: Im Kuvert steckt die Zusage für das neue Landarzt-Studium der bayerischen Staatsregierung. 5,8 Prozent der Studienplätze in Bayern sind ab dem Wintersemester 2020/21 für junge Frauen und Männer reserviert, die sich verpflichten, nach Studium und Facharztausbildung zehn Jahre lang in unterversorgten ländlichen Regionen zu arbeiten. Im Umschlag steckt dementsprechend auch ein Vertrag, der diesen Pakt offiziell besiegelt. Das Kleingedruckte hat es dabei in sich. Als Vertragsstrafe sind 250 000 Euro festgelegt.

### ######### ##### #### ##### ## ### ############ #######, ##### ###### #### ################ ## ######## ###### ### ### ################# ###########, #### ############## ### ####### ######## ## ########### ########## ###. ## ####### ## #### „####### ##### ## ##### ############# ########, ###### ##### ######## ########“ ####, ##### ## #### ### ### ######## ### #######################. ###### ### ##### ############# ####### ### ### #### ########## ### #####. ##### ###### ###### ########### ##### ## #### ################### ### ########### ### ### ########-############# #######.

### ############ ######-################### ###### ###### ######## ### ####. „### ##### ##### ####### ####### ##### ##############“, #### ## - ### ####### #####, #### #### #### ### ### ### #########, ### ##### #### ###### ########, #### ############ ##### #####. „#### #### ## ##### ######## #####, ####### ####. ## ##### ######## ##############, ## ### ### ########.“

###### ########### #### ######### #############, ### ######### ########## ### ### #### ## ####### - ### ####### ##### ###### ########### ##### ## #### ##. ##### ######## ###### ########, #### ############ ## #######, ### ### ######## #### ## ##### ##### ###### #######, #### ## ### ##### ### ### ########### ####### ### ### ########### ##################. ## ########## #####, #### ####### ######### ######## ### ############# ##### #########. „### ##### ##### ####### #### #### ######### ######, ### ### ##### ########. ## ##### ### ############ ### ####-##### ####.“

###### ##### #### ### ########### ###-############ ###### ######, ### ######## ## #################### ### ######## ###. „### ### #### #### ####### ###########.“ ## ##### #### ###### #####, #### ### ### ############ ####### ##### ### ######-######## ### ############ ################ ######### #### ### ### ### ############### ############ ### #### ################ ## ################ ########## ######## ######. ##### #### ### ########### ######## ### ### ######### ####### #######. „### ######## #### #### ########## ### ############## ####.“

##################### ####### #### (###) ##### ###### ## ############### ######. „## ####### #### ####### ########## ## ##### #############, ####### ## #### ####################### - ########## ## ##### ### ###################.“ #### ############# #### ### ############## ### ### ########### ######## ######### ##### #### ######### ### ### ########## ########### ####### #######. ### ######### ######### ######### #### ##### ###### #### ##### #####. #### ######## ### ### ############### ### ################ ########### #######.

### ###### ################### ####### #### (###) ##### ## ## ######## ###### ########### #######. „#### ### ####### ### ######### ## ######### #### #### #### ## ##### ###“, #### ##. „### #### #######, #### ##### ####### ########### ###### ######.“ ##################### #### ## ## ####### #### ### ######. #### ##### ### #################. ### ###############-########## ##### ##### ###, #### ### ######### #### ## ############## ############## ######## ######, ##### #### ####### ################# #####.

#################### #### ###. ##### ######## ###### ######### ### ##### ############. ### ### ##### ############## #### ### ############### #############, #### ########### ######## ### #### ###### ##### ### ### ######### ###### ### ####### ##############, #### ###### ### ### ########### ############. ### ### ####### ### ######### ###### #### ###### ####### ### ######## ###### ### ### #### #### ##### #####, ##### ### ######-######. ### ######### ######, #### ### ############ ############# ##. #### ########, ### ### #######-######### ## ############ ###-######## ############. ## ### ##### ######### ### #### ##########, ### ##### ######## ##### ############# ########. ## ######## #####, ### ###### ### ### ######## ######### ############ ############# ### #### ####### ############. „### ##### ####, #### ### ## ### ###### ### #####.“ ### ##### ###############, ### ######### ### ### ###### ###### ######, ##### ## ########## ###### #### #########. „##### ######## #### ######### ##### #### ###########.“

### ######### ###### ######## (##) ##### ## #####, ### #### ### ########## ####### ###### ########## #######. #### ######## ######## ## ## #######, ##### ######## ### ########### (###. ####) ## ##### ############## - ### #### ##########. ### #### ###### ################## ###### ## ### #### ##### ####, ##### ####### ### ### ###### ####### ###### #### ### ## ####. „### ##### ##### ### #### #### #### ###########, ## ### ###### #### #####.“ ##### ###### ######### #### #### ###. ### ####### ### #### ########### ####### ## ### #########. ## ##### #### #### ### ###### ##### - ### #### #### ### ######### ######. ######## #### ########## ## ### ##########, ### ##### ################ ######### ### ### #### ### „#### ###### ### ######### ##################“ ############## ######. „###### ##### ### ###### #####“, #### ##.

######## ######## #####, #### ## ### ########-##### #### ##### ###, ### ## ### ###### ### ###### ####### ######. „### ### ###### #### ##### ### ## ##### ####### ##############“, #### ##. #### ## ##### ### ######## ##### ###, ###### ### ######### ### ############# ## ###### ## ##### #####.

