Tiere Neues Zuhause für Oberpfälzer Puma „Pele“ wurde von der Schwandorfer Polizei aus einem Auto beschlagnahmt. Nun wird die Raubkatze Österreicher.

Mail an die Redaktion Puma „Pele“ darf künftig mit einer Artgenossin zusammenleben. Foto: Reptilienauffangstation München

München.Happy End für Puma „Pele“, der im März von einer Schwandorfer Polizeistreife aus einem Auto befreit wurde: Die Raubkatze zieht am heutigen Donnerstag nach Österreich um. Im Tierpark Herberstein in der Steiermark soll sich „Pele“ mit einer Pumadame vergesellschaften.

Zutrauliches Verhalten

Die letzten Wochen hatte das stark verängstigte Tier in der Auffangstation für Reptilien in München verbracht. Ein Autofahrer hatte den Puma in Tschechien gekauft und wollte ihn in einer Holzkiste nach Baden-Württemberg transportieren. „Pele“ sollte dort mit in dessen Wohnung leben. In der Auffangstation zeigte das Tier starken Stereotypien und anderen Anzeichen von Stress. Die tierärztlichen Untersuchungen hatten auch Hinweise auf eine Asthmaerkrankung ergeben. Doch die Raubkatze erholte sich erstaunlich gut, wie die Pfleger feststellten. Sie legte an Gewicht zu und zeigte rasch ein interessiertes und zutrauliches Verhalten. „Wie unser Tierpfleger-Team feststellen konnte, kann „Pele“ mit Klickertraining und anderen tierpflegerischen Maßnahmen sehr effektiv aus seinen Stereotypien herausgeholt werden. Ebenso zeigt er sich bei ihm bekannten Personen fast schon verschmust“, teilte Tierärztin Dr. Sandra Giltner von der Auffangstation mit. Das es ihm inzwischen wieder so gut geht, hat der Puma auch einem Oberpfälzer Unterstützer zu verdanken, der für die Behandlungskosten aufkam.

Die drängendste Frage, mit der sich das Team beschäftigen musste, sei deshalb nun die dauerhaften Unterbringung gewesen. Umso glücklicher sei man, dass jetzt der Umzug von „Pele“ in den Tierpark Herberstein unmittelbar bevorstehe, so die Auffangstation. Der Zoo halte bereits seit Jahren Pumas und hatte ein Pärchen in einer großen Anlage. Vor einigen Wochen verstarb das Männchen, und die Pumadame blieb alleine zurück. Zu dieser darf nun „Pele“ umziehen. „Wir hoffen, dass er nach einer gewissen Eingewöhnungsphase mit ihr vergesellschaftet werden kann und die beiden Tiere gemeinsam ihr großes Habitat bewohnen können“, so Giltner. (ig)