Tiere Neues Zuhause für Schimpanse Lutz Der Tiergarten Straubing gibt seinen letzten Primaten ab. Ein neuer Platz ist gefunden, doch der Umzug zieht sich hin.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Schimpanse Lutz ist der letzte Menschenaffe im Straubinger Tiergarten. Er wird demnächst umziehen. Foto: Armin Weigel/picture alliance / dpa

Straubing.Am liebsten wäre es Tiergarten-Direktor Wolfgang Peter, wenn der Umzug schon vollzogen wäre. Doch die Corona-Pandemie hat alle Reisepläne durchkreuzt. „Sie können ja einen Schimpansen nicht alleine in den Zug setzen“, sagt Peter. Denn wegen der Kontaktbeschränkungen ist ein Tiertransport derzeit nicht möglich. Deshalb bemühen sich die Tierpfleger nun ganz besonders um den Schimpansen Lutz, der im Sommer seinen langjährigen Partner Alfons verlor und nun alleine im Affengehege wohnt. Der an die 30 Jahre alte Primat soll wieder in eine Affengruppe integriert werden. Im Tiergarten Straubing werden künftig keine Menschenaffen mehr leben.

