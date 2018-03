Interview Neufahrner Kurve öffnet im Dezember Als Verkehrsminister hat Joachim Herrmann gute Nachrichten für die Region. Als Innenminister setzt er auf klare Asylregeln.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Foto: Stefan Gruber

Regensburg.Sie haben turbulente Monate hinter sich. Das Bundesinnenministerium war zum Greifen nah, nun übernimmt Horst Seehofer. Was raten Sie Menschen, deren Leben auch gerade Achterbahn fährt?

Zu Ruhe und Gelassenheit, sich selbst und anderen gegenüber. Ich habe selbst die Entscheidung getroffen, dass für mich das Kapitel Bund beendet ist. Ich habe den Eindruck, dass es der Mehrheit der CSU-Landtagsfraktion ganz recht war, dass ich in Bayern bleibe. Mir geht es nicht darum, dass ich Karriere machen muss oder immer nach etwas Anderem strebe. Ich hatte im Übrigen schon ganz andere schwierige Situationen in meiner Zeit als Innenminister. Ich denke da an 2016 mit den Terroranschlägen und dem Münchner Amoklauf. Gerade in einer Situation größter Anspannung auch für die Mitarbeiter gilt es, innere Ruhe zu bewahren, um den Überblick zu behalten und souveräne Entscheidungen zu treffen.

In Bayern steht nun Söders erste Kabinettsumbildung kurz bevor: Gab‘s von ihm schon ein Signal? Bleibt‘s für Sie beim Innenministerium mit jetzigem Zuschnitt?

Es verlangt der Respekt gegenüber dem künftigen Ministerpräsidenten, dass ich darüber nicht spekuliere. Das ist eine Stilfrage.

Noch nicht im Amt regiert Ihnen der künftige Ministerpräsident Markus Söder schon in ihre Geschäfte hinein: Er plant eine neue bayerische Grenzpolizei und will ein Bayern-BAMF installieren, auch um Abschiebungen zu forcieren. Tatsächlich lagen 2017 Nordrhein-Westfalen mit 6308 und Baden-Württemberg mit 3438 vor dem Freistaat mit 3282.

Ich möchte ergänzen, dass zusätzlich mehr als 13 100 Menschen freiwillig aus Bayern ausgereist sind. Sie haben das Land von sich aus verlassen und nicht gewartet, bis die Polizei kommt. Die vergleichsweise hohe Zahl an freiwilligen Ausreisen zeigt, dass ein ablehnender Asylbescheid in Bayern mehr akzeptiert wird als anderswo – sicherlich auch eine Folge unserer konsequenten Abschiebungspolitik. Und: Markus Söder hat seine Pläne mit mir besprochen, bevor er sie öffentlich gemacht hat. Da gibt es überhaupt keine Differenzen.

Ist das Bayern-BAMF nicht nur ein hübsches Etikett – es scheitert ja oft allein an laufenden Rechtsverfahren oder weil Herkunftsländer die Aufnahme abgelehnter Asylbewerbern verweigern. Was hat Bayern selbst in der Hand?

Es geht ja nicht nur um ein Amt, sondern um die gesamte Asylpolitik, die wir deutlich voranbringen. Wir haben jetzt mit dem Nachtragshaushalt an den Verwaltungsgerichten 50 neue Richterstellen und weitere 32 Mitarbeiterstellen geschaffen, damit die Klagen gegen Asylbescheide zügig bearbeitet werden können. Wir haben die zentralen Ausländerbehörden in allen Regierungsbezirken verstärkt, damit die Ausweisung entsprechend vorangebracht werden kann. Dazu kommt die bayerische Polizei, die bei Abschiebungen mit im Boot ist. Das alles noch besser zu koordinieren, wird Aufgabe des Bayern-BAMF sein.

Da geht es ja um Menschen. Es gibt Proteste gegen die Abschiebungen. Wie gehen sie damit um?

„Aber natürlich gibt es auch menschlich schwere Entscheidungen. Am schwierigsten sind zweifellos Abschiebungen nach Afghanistan.“ Innenminister Herrmann



Es gibt jedes Jahr rund 100 Fälle, bei denen sich Asylhelferkreise, Kirchen oder Arbeitgeber an mich wenden. Wenn es um Abschiebungen etwa in die Ukraine geht, stehe ich dazu und erkläre das auch. Aber natürlich gibt es auch menschlich schwere Entscheidungen. Am schwierigsten sind zweifellos Abschiebungen nach Afghanistan. Hier werden allerdings nach Vorgaben des Bundestages nur Straftäter, Gefährder und solche, die hartnäckig ihre Identität verweigern, ausgewiesen. Das ist ganz klar auch eine Sicherheitsfrage.

Söder gründet auch eine bayerische Grenzpolizei mit am Ende 500 Beamten. Was bringt das?



Es geht darum – Markus Söder hat es angekündigt – die Schleierfahndung an der österreichischen wie der tschechischen Grenze deutlich zu verstärken und auch technisch aufzurüsten. Im Moment wird die Grenzsicherung vor allem von Bereitschaftspolizisten geleistet, die sich ständig abwechseln. Sie leisten wichtige Arbeit. Aber sie sind keine Spezialisten wie die Schleierfahnder, die bei ihrer Arbeit einen guten Riecher entwickelt haben.

Was muss Horst Seehofer flankierend liefern? Mindestens eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Österreich, die sonst im Mai auslaufen würden – die Rede ist von weiteren sechs Monaten?

Die Grenzkontrollen zu Österreich sind nötig, solange die EU-Außengrenzen nicht gesichert sind. Es geht nicht darum, dass Horst Seehofer etwas liefern muss. Wir wollen gemeinsam den Berliner Koalitionsvertrag umsetzen, den wir gut verhandelt haben – von der Begrenzung der Zuwanderung bis zu Ankereinrichtungen, in denen Asylverfahren zügig bearbeitet werden.

Warum braucht es diese scharfen Grenzkontrollen überhaupt noch? Sie produzieren Staus, Autofahrer sind entnervt. Die Flüchtlingszahlen sind sowieso stark gesunken.



Wir haben immer noch nennenswerte Zahlen von illegalen Grenzübertritten. Wir registrieren auch sonstige grenzüberschreitende Kriminalität etwa von Drogendealern vom Balkan, die schon an der Grenze Sloweniens hätten gestoppt werden können. Wir greifen Leute auf, die mit gültigem Haftbefehl gesucht werden. Es lohnt sich, die Kontrollen durchzuführen. Sie verringern auch die Kriminalität in den Grenzregionen und in ganz Bayern.

Nach dieser Logik dürften sie die Grenzkontrollen nie einstellen.

Ich sage deutlich: Ich will die Grenzkontrollen nur fortsetzen, bis die EU-Außengrenzen richtig geschützt sind.

Die CSU reagiert mit ihrer schärferen Asylpolitik im Landtagswahljahr auf Unzufriedenheit von Bürgern, gerade in Niederbayern. Aber trifft das überhaupt den Nerv? Kritikern geht es doch weniger um eine neue Grenzpolizei. Sie plagt das Gefühl, dass sich ihre ganze Welt durch den Zuzug von Flüchtlingen verändert habe.

Deshalb ist es so wichtig, dass es jetzt auch auf Bundesebene ein Heimatministerium gibt. Es geht uns darum, die Identität unseres Landes zu bewahren. Zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle gab es von mancher Seite sehr unkluge Äußerungen, Deutschland werde sich verändern. Wer als Flüchtling zu uns kommt, macht es ja gerade, weil Deutschland so ist, wie es ist. Das hat manche verunsichert, die sich fragen: Was passiert da eigentlich? Radikale Organisationen wie Pegida machen sich das zu Nutze, die gegen eine Islamisierung des Abendlandes demonstrieren – mit einem Hass und Rassismus, bei dem ich sage: Das hat mit meinem Verständnis eines christlichen Abendlandes auch nichts mehr zu tun. Das Thema umfasst nicht nur allein die Flüchtlingsfrage. Wir müssen klar machen, dass wir Bayern als Heimat bewahren – bei allem Fortschritt, den wir uns trotzdem wünschen. Wir wollen die Grenzen nicht schließen, aber der Staat muss die klare Kontrolle darüber haben, wer in unser Land kommt.

Zu ihrem Zuständigkeitsbereich zählt nicht nur die Innere Sicherheit, Sie sind auch Verkehrsminister. Wichtig für Ostbayern ist die Zuganbindung an den Münchner Flughafen, die Neufahrner Kurve, ein 90-Millionen-Projekt, das Ende dieses Jahres fertig sein soll. Wann rollt der erste Zug?

Ab dem Fahrplanwechsel zum 9. Dezember. Ein Sonntag. Ab dann fährt der ÜFEX in eineinviertel Stunden von Regensburg direkt zum Flughafen. Es wird ein umfangreiches Angebot: Der erste Zug wird um 4.30 Uhr am Flughafen ankommen, der letzte dort um 0.30 Uhr abfahren. Wir haben nicht gekleckert, sondern geklotzt. Schauen wir, wie die Nachfrage sein wird.

Mit der Eröffnung der Neufahrner Kurve soll die Fahrzeit aus Regensburg zum Münchner Flughafen auf 75 Minuten schrumpfen. Das entsprechende Fahrplankonzept wurde schon 2015 vorgestellt.

Was tun Sie, damit es keine unerwünschten Nebeneffekte gibt, wie bei der Aufstockung der Zugverbindungen nach Prag im vergangenen Dezember, die zu großen Verspätungen führte. Es gibt die Sorge, die Zahl der Züge nach München könnte sich reduzieren.

„Zwischen dem 28. Juli und 10. September bleibt die Strecke zwischen Freising und Feldmoching total gesperrt. In dieser Zeit werden Busse eingesetzt. Das lässt sich laut Bahn leider nicht anders machen.“ Innenminister Herrmann



Nein. Definitiv nicht. Ich hoffe auch, dass es zu keinen Startschwierigkeiten kommt, wie es bei den Zügen nach Prag der Fall war. Der Unterschied besteht ja schon darin, dass die gesamte Strecke elektrifiziert ist und beispielsweise keine Lokwechsel nötig sind, die zu den Verspätungen geführt haben. Wir gehen davon aus, dass es reibungslos funktioniert. Wegen der baulichen und technischen Anbindung der Neufahrner Kurve an die Bestandsstrecke sowie weiterer Ertüchtigungsmaßnahmen in Richtung München wird es jedoch in den Sommerferien auf der Zugtrasse zu Sperrungen kommen. Um die Beeinträchtigungen für Pendler zu minimieren, wurden alle Baumaßnahmen gebündelt. Zwischen dem 28. Juli und 10. September bleibt die Strecke zwischen Freising und Feldmoching total gesperrt. In dieser Zeit werden Busse eingesetzt. Das lässt sich laut Bahn leider nicht anders machen.

Sorgen bereitet Pendlern in Ostbayern die bevorstehende Großbaustelle an der A3 zwischen Kreuz Regensburg und Rosenhof. Dort wird sechsspurig ausgebaut. Welche Erfahrungen aus der Großbaustelle an der A9 vor zwei Jahren werden Sie einspeisen?

„Die Länge der Baustelle zwischen dem Kreuz Regensburg und Rosenhof entspricht nach unseren langjährigen Unfalluntersuchungen gerade noch der Strecke, die vertretbar ist.“ Innenminister Herrmann



Wir haben dort Erfahrungen gesammelt, wie sich Baustellen gut sichern und beleuchten lassen, um Unfallgefahren zu reduzieren. Sehr viele Staus entstehen ja nach Unfällen. Die Länge der Baustelle zwischen dem Kreuz Regensburg und Rosenhof entspricht nach unseren langjährigen Unfalluntersuchungen gerade noch der Strecke, die vertretbar ist. In den Baustellen ist eine erhöhte Konzentration nötig. Es geht eng zu. Schon der kleinste Fahrfehler kann sich verheerend auswirken. Verkehrsbehinderungen werden sich trotzdem nicht vermeiden lassen. Wir werden versuchen, alles so zügig wie nur möglich voranzubringen. Aber ohne Baumaßnahmen wird nichts besser. Die ganz große Mehrheit will den sechsspurigen Ausbau.

