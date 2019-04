Fussball Neumann fordert „Kampf, Wille und Leidenschaft“ Der FC Ingolstadt will sich im Kampf gegen den Abstieg aus der 2.

Ingolstadt.Fußball-Bundesliga dank mentaler Stärke retten. Der Tabellenvorletzte geht mit vier Zählern Rückstand auf den Relegationsrang 16 in die finalen fünf Saisonpartien und will gleich am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Bielefeld weiter aufholen. „Es wird viel über Kampf, Wille und Leidenschaft gehen“, forderte Verteidiger Phil Neumann (21) auf der Vereinshomepage. „Wenn wir diese Attribute voll auf den Platz bringen, bin ich felsenfest überzeugt, dass wir nach einem harten Stück Arbeit als Sieger vom Feld gehen werden.“

Die Oberbayern haben unter Neu-Trainer Tomas Oral zuletzt einen 4:2-Sieg in Duisburg und ein 1:1-Unentschieden daheim gegen Holstein Kiel geholt. „Wir sind nun zwei Spiele ungeschlagen und müssen das als Basis nehmen, um gestärkt in die nächste Partie zu gehen“, sagte Neumann. „Alles andere zählt nicht.“