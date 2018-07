Unfälle Neunjährige von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Nürnberg.Ein neunjähriges Kind ist in Nürnberg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen sei am Montag über die Fahrbahn gelaufen und aus zunächst ungeklärten Gründen von dem Wagen erfasst worden, teilte die Polizei mit. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter sollte den genauen Hergang klären.