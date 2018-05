Notfälle Neunjährige von Lkw überrollt Ein Lkw übersieht in München ein Mädchen, das auf dem Radweg unterwegs ist. Es stirbt wenig später im Krankenhaus.

Mail an die Redaktion Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. Foto: Patrick Seeger/Archiv

München.Ein neun Jahre altes Mädchen ist in München von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die Schülerin war am Montagmorgen stadteinwärts unterwegs auf dem Radweg, wie die Polizei mitteilte. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer fuhr in dieselbe Richtung und wollte bei Grün nach rechts abbiegen. Dabei übersah er das Mädchen und überrollte es mit seinem Laster. Die Neunjährige kam in ein Krankenhaus und starb dort wenig später. Die Mutter des Mädchens und der Lkw-Fahrer wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. An der Unfallstelle war ein Gutachter im Einsatz, um den Unfallhergang genau zu klären.

