Sport Neureuther: Andere Sportarten sollen Fußball folgen Der frühere Ski-Star Felix Neureuther begrüßt die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga und hofft auf positive Effekte für andere Sportarten.

Felix Neureuther, ehemaliger deutscher Skirennläufer, schaut in die Kamera. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.„Der Fußball hat die Macht und dieses Vorreiterdenken in der Gesellschaft. Es ist gut, mit so einem Sport anzufangen, dass die Leute sich damit wieder identifizieren können“, sagte Neureuther im Bayerischen Fernsehen. „Und dann kann man schrittweise schauen, wie läuft das an, wie können andere nachziehen.“ Ab 15. Mai rollt der Ball wieder im deutschen Fußball.

Der 36-Jährige, der mittlerweile als TV-Experte in der ARD tätig ist, sieht auch seinen geliebten Wintersport vor Herausforderungen. „Der Wintersport muss sich jetzt auch schon mal Gedanken machen, wie können wir das überhaupt alles stemmen, wenn die zweite oder dritte Welle kommt, auch wenn jeder hofft, dass keine kommt“, sagte der 13-malige Weltcupsieger am Mittwochabend mit Blick aufs weitere Jahr.

„Es geht jetzt immer um die Bundesliga, Fußball, Fußball, Fußball. Aber es geht natürlich auch um den Breitensport, um die Verbände und andere Sportarten“, sagte Neureuther. Der Fußball habe früh einen Plan gehabt. „Da müssen sich andere Sportarten auch Gedanken machen und dementsprechend reagieren, wie können wir trotzdem stattfinden. In der Zeit muss man kreativ sein“, sagte der Sportler aus Garmisch-Partenkirchen. „Wir brauchen wieder den ganzen Sport.“