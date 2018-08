Ski alpin

Neureuther über IOC: „Killt grandiose Sportbegeisterung“

Skirennfahrer Felix Neureuther hat seine Kritik an den internationalen Verbänden erneuert. Diese seien durch ihre Profitgier Schuld daran, dass sich Fans und Interessierte teilweise vom Sport distanzierten, sagte der 34-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“ am Freitag. Vor allem die Vergaben der Winterspiele an Sotschi 2014, Pyeongchang 2018 und Peking 2022 durch das Internationale Olympische Komitee ärgern den Alpin-Routinier.