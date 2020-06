Anzeige

Neuschwanstein erstrahlt in neuem Licht

Mail an die Redaktion Im Licht von 47 LED-Strahlern steht das Schloss Neuschwanstein im strömenden Regen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schwangau.47 LED-Strahler wurden am Mittwochabend nach Angaben der Gemeinde Schwangau (Landkreis Ostallgäu) erstmals regulär in Betrieb genommen. Die Leuchten ersetzen Halogenscheinwerfer, die zuletzt vor rund 40 Jahren erneuert wurden, wie Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) sagte. Zuvor sei das Schloss an zwei Abenden unbeleuchtet geblieben, „auch um den Unterschied herauszustellen“.

Bei der 300 000 Euro teuren Umrüstung habe man bewusst auf spektakuläre Farbwechsel verzichtet, sagte Rinke. „Ich habe mir den Nachbau im Disneyland Orlando angeschaut, so wird das nichts.“ Es gehe um eine „dezent-elegante Beleuchtung mit leichter Theatralik“, die dem Bauwerk angemessen sei. Die LED-Strahler sollen vor allem Strom sparen und insektenfreundlich sein.

Zwei Neuerungen gibt es aber: Die Strahler wurden so eingestellt, dass sie einzelne Elemente des Bauwerks herausstellen. Täglich von 22.47 Uhr bis 23 Uhr wird die Beleuchtung nach und nach abgeschaltet, so dass das Schloss langsam in der Dunkelheit verschwindet. „Es geht schlafen“, sagte Rinke.

Zum Todestag sowie zum Geburtstag des Bauherrn - König Ludwig II. - am 13. Juni beziehungsweise 25. August sowie an Silvester sind zudem Sonderbeleuchtungen mit verschiedenen Helligkeiten geplant.