Corona Neustadt: Erster Omikron-Fall bestätigt Gesundheitsamt Weiden-Neustadt/Waldnaab meldet eine Infektion mit der Mutante. Die infizierte Person war ein Reiserückkehrer.

Mail an die Redaktion Ein Forscher zeigt, wie ein PCR-Test für die Analyse auf Mutationen des Coronavirus vorbereitet wird. Im Landkreis Neustadt/Waldnaab wurde ein erster Omikron-Fall bestätigt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Neustadt a.d. Waldnaab.Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gibt es einen ersten Omikron-Fall. Das hat das zuständige Landratsamt am Samstag mitgeteilt. Demnach hat das Gesundheitsamt Weiden-Neustadt/Waldnaab eine Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus bestätigt. Die infizierte Person sei von einer Reise in ein Virusvariantengebiet zurückgekommen. Sie war vollständig geimpft. Obwohl ein am Flughafen durchgeführter Test negativ ausgefallen war, habe sich die betreffende Person aufgrund der Einreise aus einem Risikogebiet umgehend in Quarantäne begeben. Nachdem später Erkältungsbeschwerden aufgetreten waren, wurde ein zweiter Test veranlasst, der positiv ausfiel.

Aufgrund des Omikron-Verdachts wurde eine Sequenzierung veranlasst, deren Ergebnis nun vorliegt. Dem Landratsamt zufolge nahm die Erkrankung bei der Person einen leichten Verlauf. Aufgrund der Quarantäne habe es auch nur eine weitere Kontaktperson gegeben. Das Gesundheitsamt hofft daher, dass keine weiteren Infektionen mit Omikron von dieser Quelle ausgehen.