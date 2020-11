Anzeige

Fussball Neuzugang Strobl geht von Karriereende in Augsburg aus Nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Augsburg strebt Tobias Strobl in seiner Fußballer-Laufbahn keinen weiteren Transfer mehr an.

Augsburg.Dem „Kicker“ (Donnerstag) sagte der 30-Jährige auf die Frage, ob er seine Karriere beim FCA beenden wolle: „Davon gehe ich aus. Aktuell bin ich sehr zufrieden, hier sein zu können. Ich habe bewusst für drei Jahre unterschrieben und will den Vertrag erfüllen.“ Der Mittelfeldspieler hatte im Sommer mit Blessuren zu kämpfen und kämpfte sich erst jüngst in die Startelf des Bundesligisten. „Bis zur Bestform wird es noch ein bisschen dauern.“

Die Schwaben gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Strobls ehemaligem Team in Mönchengladbach. Nach einem insgesamt beachtlichen Saisonstart will das Team von Coach Heiko Herrlich dann einen weiteren Favoriten ärgern - am 2. Spieltag hatte Augsburg schon Borussia Dortmund überraschend bezwungen. „Gladbach ist eine hervorragende Mannschaft, es muss alles stimmen, wenn wir etwas holen wollen“, räumte Strobl ein. „Das haben wir beim 2:0 gegen Dortmund zu Hause geschafft und werden es auch am Samstag schaffen.“