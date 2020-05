Anzeige

Wahlen Neuzuschnitt mehrerer Wahlkreise beschlossen Für die nächste Bundestagswahl werden mehrere Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Thüringen und Brandenburg neu zugeschnitten.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Frau gibt an einer Wahlurne ihre Stimme ab. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild

Berlin.Mit diesem Beschluss vom Donnerstagabend reagiert der Bundestag auf die jüngste Bevölkerungsentwicklung in einigen Regionen. Grundsätzlich soll die Zahl der Einwohner in den bundesweit 299 Wahlkreisen nämlich möglichst wenig voneinander abweichen. Der westfälische Wahlkreis „Paderborn - Gütersloh III“ etwa verzeichnet aber einen so starken Bevölkerungszuwachs, dass die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock nun in den benachbarten Wahlkreis verlegt wird.

Dies alles hat nichts mit der angepeilten Grundsatzreform des Bundestags-Wahlrechts zu tun, um die die Parteien seit Jahren ergebnislos ringen. Der jetzt beschlossene Neuzuschnitt einiger Wahlkreise ändert nämlich nichts an dem Problem, dass bei der nächsten Wahl eine weitere Aufblähung des Parlaments droht. Schon bei der Wahl im September 2017 war der Bundestag auf die Rekordzahl von 709 Abgeordneten angewachsen - regulär sollten es nur 598 sein.