Deutsche Eishockey Liga „Nicht in meinem Kopf“ Niederberger vor Titel-Hattrick Münchens Eishockey-Torwart Mathias Niederberger steht vor seiner dritten Meisterschaft in Folge. Doch daran denkt der 30-Jährige noch nicht.

dpa

Mail an die Redaktion Die Spieler vom EHC München jubeln nach dem 3:0-Sieg. Foto: Daniel Löb/Daniel Löb/dpa/Archivbild

Ingolstadt.Münchens Nationaltorwart Mathias Niederberger hat nach dem gewonnenen vierten Finalspiel um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga schnell den Blick auf das nächste Spiel am Sonntag gerichtet. „Weiter den gleichen Fokus, weiter wenig Fehler machen und sehr, sehr viel Druck auf das gegnerische Tor machen“, antwortete Niederberger auf die Frage, was sich der EHC Red Bull München für das fünfte und womöglich letzte Finalspiel am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen den ERC Ingolstadt vornehmen werde.

Der Titelfavorit hatte die vierte Partie am Freitag in Ingolstadt mit 3:0 gewonnen und führt somit in der Best-of-seven-Serie mit 3:1. Ein Sieg fehlt somit noch zur vierten DEL-Meisterschaft des EHC München.

Dass der Titel in greifbarer Nähe ist, liegt auch an Niederberger, der vor allem im vierten Finalspiel stark hielt. „Meine Leistung war gut, weil die Mannschaftsleistung gut war. Wir haben sehr, sehr diszipliniert gespielt und sehr wenige Fehler gemacht – und das gibt dem Torwart dann auch die Chance, Pucks zu halten und gut auszusehen“, sagte der 30-Jährige, der vor einem persönlichen Titel-Hattrick steht. „Das würde mir viel bedeuten, aber das ist im Moment nicht in meinem Kopf. Denn die Serie ist noch nicht vorbei“, meinte Niederberger, der 2021 und 2022 die deutsche Meisterschaft mit den Eisbären Berlin gewonnen hatte. Im vergangenen Sommer wechselte der Schlussmann nach München.