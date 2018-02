Museen

Nicht jugendfrei: Museum kündigt „geschmacklose Zumutung“ an

Mit einer nicht-jugendfreien Ausstellung, einer Hommage an das Jahr 1968 und Kooperationen will das Neue Museum Nürnberg an das besucherstarke Jahr 2017 anknüpfen. Viele Berührungspunkte gebe es dabei mit der Türkei, sagte Museumschefin Eva Kraus am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresprogramms. So werden in Zusammenarbeit mit dem in Istanbul geplanten Museum ARTER mehrere türkische Gegenwartskünstler von März an in einer poetischen Ausstellung in den Mittelpunkt gerückt. Weitere Kooperationen sind mit dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, der Hamburger Kunsthalle und dem Gemeentemuseum Den Haag geplant.