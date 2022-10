Regensburg „Nicht mit meiner Oma“ : Schulprojekt gegen Trickbetrug

Wie Kinder ihre Großeltern davor bewahren können, Opfer von Trickbetrügern zu werden, zeigt eine neue Kampagne von Polizei und Schulen in der Oberpfalz. Das Motto lautet „Nicht mit meiner Oma und „Nicht mit meinem Opa“, wie die Polizei am Dienstag zum Projektstart an einer Schule in Barbing (Landkreis Regensburg) mitteilte.

dpa