ARD-weiter Streiktag Nicht nur die Metaller: Auch der Bayerische Rundfunk streikt am Mittwoch

Foto: imago

Nicht nur die Metall- und Industriebranche streikt am Mittwoch, sondern auch der Bayerische Rundfunk. Das teilte die Gewerkschaft ver.di am Dienstag mit.

Mit dem gemeinsamen ARD-weiten Streiktag will die Gewerkschaft Bewegung in die festgefahrenen Haustarifverhandlungen bringen. Alle festen und freien Mitarbeitenden des Bayerischen Rundfunks sowie bei den öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftseinrichtungen in Bayern sind von 4 Uhr bis zum Ende der letzten am Mittwoch beginnenden Schicht zum Streik aufgerufen. Dies betrifft knapp 5.000 feste und freie Arbeitnehmer in Bayern. Diese treffen sich von 11 bis 12.30 Uhr am Funkhaus in München oder von 10 bis 11.30 Uhr am Studio Franken in Nürnberg, um dort ihrem Protest Ausdruck zu verleihen.







„Die Beschäftigten des Bayerischen Rundfunks brauchen angesichts der explodierenden Kosten und der daraus resultierenden prekären Situation dringend eine Perspektive“, forderte die Landesbezirksleiterin von ver.di Bayern, Luise Klemens. Die bei ver.di Bayern zuständige Gewerkschaftssekretärin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Annette Greca, betonte: „Insbesondere die unteren Gehaltsgruppen trifft die Entwicklung vollkommen schutzlos, deshalb brauchen die Beschäftigten bessere Löhne.“ Die Beschäftigten zum Spielball der gesellschaftlichen Diskussion zu machen, sei unverantwortlich und werde der Leistung, die auch die Angestellten und Freien jeden Tag erbringen, nicht gerecht. „Auch sie sehen sich tagtäglich Anfeindungen ausgesetzt – nun sollen sie ihre Loyalität zum System öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch noch mit einem herben Kaufkraftverlust bezahlen,“ so Greca weiter: „Das ist nicht hinnehmbar und das werden die Beschäftigten von BR und Gemeinschaftseinrichtungen an diesem Streiktag auch deutlich machen.“

