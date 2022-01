Anzeige

Unfälle Niederbayern: Böller reißt Mann Hand ab Als der Feuerwerkskörper detonierte, erlitt der 35-Jährige auch eine Augenverletzung. Der Böller stammte wohl aus Tschechien.

Sonnen.Ein Mann erlitt in Niederbayern schwere Verletzungen beim Zünden eines Silvesterböllers. Die Detonation riss dem Mann eine Hand ab, außerdem verursachte sie schwere Verletzungen an einem Auge erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Der 35-Jährige hatte am Sonntagabend in der Gemeinde Sonnen bei Passau einen Böller gezündet, der vom Silvesterfeuerwerk übrig geblieben war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler stammte dieser aus Tschechien.

Zeugen hätten berichtet, dass die Detonation des Böllers noch in einigen Kilometern Entfernung zu hören war, hieß es. Der wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

