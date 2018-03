Statistik Niederbayern sind am bodenständigsten Laut einer Studie fühlen sich die Menschen in Niederbayern am wenigsten mit der Bundesrepublik verbunden.

Merken

Mail an die Redaktion Der Hundertwasserturm in Abensberg. Die Menschen in Niederbayern fühlen sich vor allem mit ihrer Heimat verbunden. Foto: nb

München.Von allen bayerischen Regierungsbezirken fühlen sich die Menschen in Niederbayern am wenigsten mit Deutschland verbunden. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie „Einstellungen zur Politik“ der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS), die am Donnerstag in München vorgestellt wurde.

24 Prozent der Niederbayern fühlen sich demnach überhaupt nicht bis weniger stark mit Deutschland verbunden. „Das ist aber keine Abwertung“, erklärte Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen. Vielmehr sei den Menschen eine Differenzierung innerhalb Bayerns wichtiger. Die Vorsitzende der HSS, Ursula Männle, sieht insgesamt eine „enorm hohe Verbundenheit zur Heimatregion“. Diese sei noch stärker als die Verbundenheit zum Bundesland oder gar Deutschland.

Hier sehen Sie ein Lied von Kabarettist Hannes Ringlstetter über seine Heimat:

Den Zahlen zufolge fühlen sich die Oberfranken am stärksten der nationalen Ebene verbunden, gefolgt von Unterfranken und Schwaben. Danach folgen die Regierungsbezirke Mittelfranken, Oberbayern und die Oberpfalz. Für die Studie hatte die Forschungsgruppe Wahlen im vergangenen Oktober am Telefon 2012 erwachsene Menschen im Freistaat repräsentativ befragt.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.