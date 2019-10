Fussball Niederländer Makkelie leitet Bayern-Spiel in Athen Der Niederländer Danny Makkelie leitet das Auswärtsspiel des FC Bayern München in der Champions League bei Olympiakos Piräus.

Mail an die Redaktion Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie während eines Fußballspiels. Foto: Jan Woitas/dpa

Athen.Der FIFA-Schiedsrichter pfeift die Münchner am Dienstag (21.00 Uhr) zum zweiten Mal in der Königsklasse. Vor gut zwei Jahren war der 36-Jährige im Gruppenspiel der Bayern bei Celtic Glasgow dabei. In dieser Begegnung hatte sich der Rekordmeister durch ein 2:1 vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Münchner führen die Tabelle in Gruppe B nach Siegen gegen Roter Stern Belgrad und der Fußball-Gala beim letztmaligen Finalisten Tottenham Hotspur (7:2) mit sechs Punkten an. Zweiter sind die Serben (3) vor Tottenham und Olympiakos (je 1).