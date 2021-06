Anzeige

Fussball Niederlechner möchte beim FC Augsburg bleiben Florian Niederlechner möchte gern über die kommende Saison hinaus beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg bleiben.

Mail an die Redaktion Augsburgs Florian Niederlechner in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Augsburg.„Ich fühle mich hier sehr wohl, das weiß jeder. Es wird sicher Gespräche geben, ich bin da sehr positiv. Ich habe in zwei Saisons 32 Scorerpunkte gesammelt und hoffe, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen können“, sagte der Stürmer in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). Der 30 Jahre alte Fußballprofi war im Sommer 2019 vom SC Freiburg nach Augsburg gekommen. Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2022 aus.

